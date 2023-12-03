Hasan Arat kimdir? Beşiktaş bakan adayı Hasan Arat kaç yaşında, aslen nereli, seçildi mi? İşte hayatı ve kariyeri...
Beşiktaş'ın başkan adayı olan Hasan Arat, binlerce Beşiktaşlı futbolsever tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmakta ve merak konusu olmaktadır. Beşiktaş Başkanlık Seçimi için adaylığını ilk açıklayan isim olarak öne çıkan Hasan Arat'ın kimliği, kariyeri ve serveti geniş bir şekilde araştırılmaktadır. Peki Hasan Arat kimdir? Beşiktaş bakan adayı Hasan Arat kaç yaşında, aslen nereli, seçildi mi?
Beşiktaş'ın başkan adayı olarak ön plana çıkan Hasan Arat, binlerce Beşiktaşlı futbolseverin büyük bir ilgi ve merakla takip ettiği bir isimdir. Beşiktaş camiasında yeni bir dönemin temsilcisi olarak öne çıkan Arat'ın, seçilmesi durumunda kulübü nasıl yönetmeyi planladığı ve hangi projeleri hayata geçireceği merak konusu haline gelmiştir. Peki Hasan Arat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, seçildi mi? İşte hayatı ve kariyeri...
BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Beşiktaş başkanlık seçimi, 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 10.00'da yapılması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olmayacağını açıklanmasıyla birlikte Beşiktaş'ta seçim öncesi adaylar belli oldu. Beşiktaş'ta başkanlık seçimine Serdal Adalı ve Hasan Arat aday olarak katılacak.
HASAN ARAT KİMDİR?
Hasan Arat, 27 Eylül 1959 yılında doğdu. Spor yöneticisi, iş insanı ve eski profesyonel basketbolcudur. İstanbul'un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma teklifinin liderliğini yaptı. 2020 Adaylıklarının ardından Avrupa Olimpiyat Komiteleri İcra Komitesi üyeliğine seçildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Komisyonu üyeliğine atandı. 2021'de yapılan seçimle, 50 ülkeden 41 temsilcinin oyunu alarak yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçildi. Arat, basketbolculuk kariyerinin ardından iş hayatına atıldı.
Arat, 2012 yılından itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde (TMOK) çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2012-2016 yılları arasında TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında TMOK Başkan Vekilliği ve 2020 yılından itibaren TMOK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Hasan Arat, çok yönlü bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Novo Invest'in Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Londra ve İstanbul merkezli bağımsız bir Kurumsal Finansman ve Birleşme ve Satın Alma danışmanlık firması olan Dome Group'un Kurucusu ve ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Beymen'in en büyük perakende grubu.
Arat, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği, FIBA Holding Yönetim Kurulu üyeliği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNTWO) Bağlı Üyeler Kurulu Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli ticari görevlerde bulunmaktadır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) temsil eden Direktörler, ve Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nun (IAF) eski Başkanı ve mevcut Yürütme Konseyi ve Yönetim Kurulu üyesidir.
Arat, 1996 yılında Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından 'Yılın İşadamı' ödülüne layık görüldü.
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