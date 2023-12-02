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Beşiktaş'ın Ankaragücü kadrosu belli oldu!

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.12.2023
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Beşiktaş’ın Ankaragücü kadrosu belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın akşam deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-Beyazlılar'da tam 9 futbolcu kadroya dahil edilmedi.

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