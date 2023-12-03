Beşiktaş başkanlık seçimi CANLI İZLE ASPOR | 2023 BJK seçimi saat kaçta, sonuçlandı mı? Başkan kim oldu, adaylar kaç oy aldı?
Beşiktaş'ta heyecanla beklenen başkanlık seçimi için geri sayım başlamış durumda. Beşiktaş yönetimi, 23 Ekim tarihinde gerçekleştirilen seçimli genel kurul toplantısında önemli kararları ele aldı. Toplantı sonrasında Beşiktaş başkanlık seçimi tarihi kamuoyuyla paylaşıldı. Bu seçimde mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olmamasıyla birlikte, şu ana kadar 2 adayın ismi netlik kazandı. Beşiktaş camiasını yakından ilgilendiren bu seçim, kulübün geleceği açısından kritik bir öneme sahip. Peki BJK seçimi saat kaçta, sonuçlandı mı? Başkan kim oldu, adaylar kaç oy aldı?
Beşiktaş başkanlık seçimi tarihi sonunda belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Aralık ayında gerçekleştirilecek. Beşiktaş camiasını yakından ilgilendiren bu seçimde başkanlık için yarışacak isimler de netleşti. Toplamda 21 sandıkta gerçekleştirilecek olan seçimde, 21 bin 219 üye oy kullanma hakkına sahip olacak. Beşiktaş taraftarları, kulübün yeni liderini belirlemek adına heyecanla beklenen bu seçimde adayların projelerini ve vizyonlarını merakla bekliyor. Peki Beşiktaş başkanlık seçimi saat kaçta, sonuçlandı mı? Başkan kim oldu, adaylar kaç oy aldı?
BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Beşiktaş başkanlık seçimi, 3 Aralık 2023 Pazar günü yapılacak.
Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasının ardından başlayan süreç yarın sona erecek.
BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre, saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanının belirlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Başkan adaylarının programlarını takdim etmelerinin ardından oy kullanımına geçilecek.
Kongre üyelerinin oy kullanabilmesi için 21 sandık kurulacak. Genel kurulda 21 bin 219 üye oy kullanabilecek.
BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE
BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Beşiktaş'ta başkan adayları belli oldu.
Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda Hasan Arat ile Serdal Adalı, başkanlık yarışı verecek.
Genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.
ADAYLARIN LİSTELERİ
Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:
Serdal Adalı:
Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.
Hasan Arat:
Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.
Arat ile Adalı, 3. kez başkanlık için yarışacak
Beşiktaş'ta başkan adayları Hasan Arat ile Serdal Adalı, 3. kez başkanlık için mücadele edecek.
Arat, onursal başkan Süleyman Seba'nın son döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Hasan Arat, 2000 ve 2002'deki kongrelerde Serdar Bilgili'nin gerisinde kalarak başkanlığa seçilemedi.
Adalı ise Yıldırım Demirören ve Fikret Orman döneminde yönetici olarak görev yaptı. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da ise Ahmet Nur Çebi ile girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.
Son 4 başkan görev süresini tamamlayamadı
Beşiktaş'ta başkanlığı üstlenen son 4 isim, görev sürelerini tamamlayamadı.
Siyah-beyazlılarda onursal başkan Süleyman Seba'nın ardından 2000 yılında başkanlığa seçilen Serdar Bilgili, 2004'te görevinden istifa etti.
Serdar Bilgili'den sonra başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım Demirören, 2012'de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmesinin ardından görevinden ayrıldı.
2012-2019'da başkanlık yapan Fikret Orman ile halefi Ahmet Nur Çebi ise görev süreleri dolmadan olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı ve yeniden aday olmadılar.
Rekor Süleyman Seba'da
Beşiktaş'ın 120 yıllık tarihinde 34 farklı isim başkanlık yaptı.
Süleyman Seba, 1984-2000 yıllarını kapsayan 8 dönemde aralıksız başkanlık yaptı. 16 yıl başkanlık görevini yürüten Seba, siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.
Beşiktaş Kulübü başkanları
Beşiktaş Kulübünün 120 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle:
1903-1908: Mehmet Şamil
1908-1911: Şükrü Paşa
1911-1918: Fuat Paşa
1918-1923: Fuat Balkan
1923-1924 Salih Bey
1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni
1926-1928: Fuat Balkan
1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni
1930-1932: Emin Şükrü Kunt
1932-1935: A. Ziya Karamürsel
1935-1938: Fuat Balkan
1938-1939: A. Ziya Karamürsel
1939-1941: Yusuf Ziya Erdem
1941-1942: A. Ziya Karamürsel
1942-1950: Abdullah Ziya Kozanoğlu
1950: Ekrem Amaç
1950-1952: Salih Fuat Keçeci
1952-1955: Abdullah Ziya Kozanoğlu
1955-1956: Tahir Söğütlü
1956-1957: Danyal Akbel
1957: Ferhat Nasır
1957-1958: Nuri Togay
1958: Enver Kaya
1959-1960: Nuri Togay
1960-1963: Hakkı Yeten
1963-1964: Selahattin Akel
1964-1966: Hakkı Yeten
1966-1967: Hasan Salman
1967-1968: Hakkı Yeten
1968-1969: Talat Asal
1969-1970: Rüştü Erkuş
1970: Nuri Togay
1970-1971: Agasi Şen
1971-1972: Himmet Ünlü
1972-1973: Şekip Okçuoğlu
1973-1977: Mehmet Üstünkaya
1977-1979: Gazi Akınal
1979: Hüseyin Cevahir
1979–1980: Gazi Akınal
1980-1981: Rıza Kumruoğlu
1981-1984: Mehmet Üstünkaya
1984-2000: Süleyman Seba
2000-2004: Serdar Bilgili
2004-2012: Yıldırım Demirören
2012-2019: Fikret Orman
2019-2023: Ahmet Nur Çebi
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi dönemi bitiyor
Siyah-beyazlı kulüpte ilk olarak 2012-2018 yıllarında Fikret Orman başkanlığındaki yönetimde ikinci başkanlık görevini üstlenen Çebi, 20 Ekim 2019'da düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda yarıştığı Serdal Adalı ile Hürser Tekinoktay'a üstünlük kurarak başkanlık koltuğuna oturdu.
Beşiktaş Kulübünün 34. başkanı Çebi, 29 Mayıs 2022'de gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda ise Fuat Çimen ile yarıştı. Ahmet Nur Çebi, güven tazeleyerek ikinci kez başkan seçildi.
Futbolda 3 kupa sevinci yaşadı
Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığı döneminde futbolda 3 kupa kaldırdı.
Siyah-beyazlılar, efsane futbolcusu Sergen Yalçın yönetiminde 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüsledi. Beşiktaş, söz konusu sezonun devamında Antalyaspor'a üstünlük kurarak TFF Süper Kupa'yı da müzesine götürmeyi başardı.
5 teknik adamla çalıştı
Siyah-beyazlı futbol takımı, Çebi başkanlığında teknik direktör konusunda istikrar sağlayamadı.
Beşiktaş'ta Çebi döneminde Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Valerien Ismael, Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay görev yaptı. Bu isimler arasında en uzun süre Sergen Yalçın görevde kaldı. Teknik direktör Güneş'in ayrılığı sonrası da siyah-beyazlı takımı Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz'a emanet eden Ahmet Nur Çebi, görevi bırakmadan önce teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getirdi.
Ahmet Nur Çebi döneminde Sergen Yalçın'ın istifasının ardından bir süre teknik adam olarak Önder Karaveli görev aldı.
Birçok oyuncu transfer etti
Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulüpteki görevi süresince birçok oyuncuya Beşiktaş forması giydirdi.
Çebi, tek şampiyonluk yaşadığı 2020-2021 sezonunda Javi Montero, Bernard Mensah, Valentin Rosier, Cenk Tosun, Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak Beşiktaş kadrosuna dahil etti. Bilal Ceylan ve Atakan Üner gibi genç oyuncuları bonservisleriyle transfer eden Çebi, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Vincent Aboubakar, Josef de Souza ve Gökhan Töre'yi de bedelsiz olarak kadroya kattı.
Bir sonraki sezonda Mert Günok, Ghezzal, Umut Meraş, Montero, Miralem Pjanic, Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Alex Teixeira'ya Beşiktaş forması giydiren başkan Çebi, bir sonraki sezon en fazla bonservis harcaması yaptığı sezonu yaşadı.
2022-2023 sezonunda Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç, Kerem Atakan Kesgin, Valentin Rosier ve Onur Bulut'u bonservis bedelleriyle Beşiktaş'a kazandıran Çebi, Romain Saiss, Nathan Redmond, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ı bedelsiz, Dele Alli, Wout Weghorst, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl'ü de kiralık olarak transfer etti. Çebi bu sezonda yaklaşık 25 milyon avro bonservis harcaması yaptı.
Çebi'nin Beşiktaş'taki son sezonunda transfer dönemi ise sıkıntılı geçti. Yaz kampına hiçbir yeni transferi yetiştiremeyen Çebi yönetimi, resmi maçların başlamasıyla birlikte Beşiktaş'ın bu sezonki kadrosunu oluşturdu. Milot Rashica, Bahtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Arthur Masuaku, Tayfur Bingöl, Emrecan Bulut bonservisleriyle Beşiktaş'a gelirken, Daniel Amartey, Ante Rebic, Alex Oxlade-Chamberlain, Eric Bailly ve Gökhan İnler bedelsiz olarak transfer edildi.
Taraftarla arası açıldı
2019 yılındaki kongrede tüm sandıklardan birinci çıkarak başkanlığı kazanan Çebi'nin taraftarlarla arası görevinin son dönemlerinde açılmaya başladı.
Geçen sezonun bir bölümünden itibaren istifa tezahüratlarıyla karşı karşıya kalan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş taraftarlarının arasındaki gerginlik Lugano maçında zirve yaptı.
Beşiktaş'ın 3-2 kaybettiği maçın ardından bir kısım taraftar tribünlerden çıkmayarak protestoyu sürdürdü. Çebi de bu gelişmenin ertesi gününde olağanüstü kongre kararı aldı.
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