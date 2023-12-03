Beşiktaş başkanlık seçimi CANLI İZLE ASPOR | 2023 BJK seçimi saat kaçta, sonuçlandı mı? Başkan kim oldu, adaylar kaç oy aldı?

Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulüpteki görevi süresince birçok oyuncuya Beşiktaş forması giydirdi.

Çebi, tek şampiyonluk yaşadığı 2020-2021 sezonunda Javi Montero, Bernard Mensah, Valentin Rosier, Cenk Tosun, Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak Beşiktaş kadrosuna dahil etti. Bilal Ceylan ve Atakan Üner gibi genç oyuncuları bonservisleriyle transfer eden Çebi, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Vincent Aboubakar, Josef de Souza ve Gökhan Töre'yi de bedelsiz olarak kadroya kattı.

Bir sonraki sezonda Mert Günok, Ghezzal, Umut Meraş, Montero, Miralem Pjanic, Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Alex Teixeira'ya Beşiktaş forması giydiren başkan Çebi, bir sonraki sezon en fazla bonservis harcaması yaptığı sezonu yaşadı.

2022-2023 sezonunda Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç, Kerem Atakan Kesgin, Valentin Rosier ve Onur Bulut'u bonservis bedelleriyle Beşiktaş'a kazandıran Çebi, Romain Saiss, Nathan Redmond, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ı bedelsiz, Dele Alli, Wout Weghorst, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl'ü de kiralık olarak transfer etti. Çebi bu sezonda yaklaşık 25 milyon avro bonservis harcaması yaptı.

Çebi'nin Beşiktaş'taki son sezonunda transfer dönemi ise sıkıntılı geçti. Yaz kampına hiçbir yeni transferi yetiştiremeyen Çebi yönetimi, resmi maçların başlamasıyla birlikte Beşiktaş'ın bu sezonki kadrosunu oluşturdu. Milot Rashica, Bahtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Arthur Masuaku, Tayfur Bingöl, Emrecan Bulut bonservisleriyle Beşiktaş'a gelirken, Daniel Amartey, Ante Rebic, Alex Oxlade-Chamberlain, Eric Bailly ve Gökhan İnler bedelsiz olarak transfer edildi.

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