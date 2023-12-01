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Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'a veda etti! Bir dönem kapandı

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.12.2023
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Ahmet Nur Çebi Beşiktaş’a veda etti! Bir dönem kapandı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaklaşan seçim öncesi Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti ve takımla vedalaştı. Teknik direktör Rıza Çalımbay’la, teknik ekiple ve futbolcularla sohbet eden Çebi, takıma yeni dönemde başarılar diledi.

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