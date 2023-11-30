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Beşiktaş'ta maça saatler kala sakatlık haberi! Amartey kadrodan çıkarıldı

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.11.2023
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Beşiktaş’ta maça saatler kala sakatlık haberi! Amartey kadrodan çıkarıldı

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş'ta grubun 5. haftasında oynanacak olan Club Brugge maçı öncesi can sıkan bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar'da yıldız isim artan ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

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