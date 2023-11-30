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Beşiktaş-Club Brugge maç sonucu 0-5 | Kartal sahada tel tel döküldü

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.11.2023 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
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Beşiktaş-Club Brugge maç sonucu 0-5 | Kartal sahada tel tel döküldü

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, D Grubu 5. maçında evinde Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 5-0 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş 5. maçında 4. mağlubiyetini elde etti.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 5. maçında Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar sahadan 5-0 mağlup ayrıldı. Belçika ekibini gollerini Nielsen, Thiago (2), Onyedika ve Olsen kaydetti.

Bu sonucun ardından temsilcimiz Beşiktaş grupta 1 puanda kaldı. Club Brugge ise 13 puana yükseldi. Siyah-beyazlılar gruptaki son maçında 14 Aralık'ta Lugano'ya konuk olacak.

ABOUBAKAR, 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan Aboubakar, sakatlığı nedeniyle 4 karşılaşmanın kadrosunda yer alamamıştı.

ONUR BULUT, ZORUNLU OLARAK STOPERDE

Beşiktaş'ta sağ kanat oyuncusu Onur Bulut, Club Brugge maçında stoperde görev yaptı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, savunmanın ortasında forma giyen oyuncuların çoğunun yokluğu nedeniyle 29 yaşındaki futbolcuyu bu mevkide tercih etmek zorunda kaldı.

Onur Bulut, bu sezon bazı karşılaşmalarda sol kanatta da görev almıştı. Çalımbay, orta sahada ve sol kanatta forma giyen Tayfur Bingöl'ü ise sağ bekte tercih etti.

MAÇ KADROSUNDA ALTYAPIDAN 8 OYUNCU

Beşiktaş'ın Club Brugge ile oynadığı müsabakanın kadrosunda altyapıdan 9 futbolcu yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu ile Demir Ege Tıknaz'ı ilk 11'de sahaya sürerken, Göktuğ, Emirhan, Mustafa, Aytuğ, Serkan ve Semih'e ise yedek kulübesinde yer verdi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Beşiktaş'ın Club Brugge'u konuk ettiği karşılaşmada tribünler boş kaldı. Daha önce Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlılarda, karşılaşmayı az sayıda taraftar takip etti. Tribünlerde büyük boşluklar gözlendi. Öte yandan Club Brugge taraftarları ise kendilerine ayrılan deplasman tribününü büyük ölçüde doldurdu.

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