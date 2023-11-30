Beşiktaş-Club Brugge maç sonucu 0-5 | Kartal sahada tel tel döküldü

ABOUBAKAR, 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan Aboubakar, sakatlığı nedeniyle 4 karşılaşmanın kadrosunda yer alamamıştı.

ONUR BULUT, ZORUNLU OLARAK STOPERDE

Beşiktaş'ta sağ kanat oyuncusu Onur Bulut, Club Brugge maçında stoperde görev yaptı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, savunmanın ortasında forma giyen oyuncuların çoğunun yokluğu nedeniyle 29 yaşındaki futbolcuyu bu mevkide tercih etmek zorunda kaldı.

Onur Bulut, bu sezon bazı karşılaşmalarda sol kanatta da görev almıştı. Çalımbay, orta sahada ve sol kanatta forma giyen Tayfur Bingöl'ü ise sağ bekte tercih etti.