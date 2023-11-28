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Beşiktaş'ta kabus gibi sezon! 2 sakatlık haberi daha

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.11.2023 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
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Beşiktaş’ta kabus gibi sezon! 2 sakatlık haberi daha

Son dakika haberi...Beşiktaş; Valentin Rosier'in sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık; Arthur Masuaku'nun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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