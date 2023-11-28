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Beşiktaş-Club Brugge maçının hakemi belli oldu

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.11.2023
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Beşiktaş-Club Brugge maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı maçta Sloven hakem David Smajc düdük çalacak.

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