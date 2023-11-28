Beşiktaş başkanlık seçim tarihi belli oldu mu? Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan adayları kimler?

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaş'ın yeni başkanının belirlenmesi için ilk toplantı, 26 Kasım'da düzenlendi. Ancak, çoğunluk sağlanamadığından dolayı ikinci bir toplantı gerçekleştirilmesine karar verildi. Bu önemli süreçte başkanlık için iki önemli adayın yarıştığı göze çarpıyor. İkinci toplantının detayları ise merakla bekleniyor. Peki Beşiktaş başkanlık seçim tarihi belli oldu mu? Başkan adayları kimler?

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?