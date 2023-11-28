Beşiktaş başkanlık seçim tarihi belli oldu mu? Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan adayları kimler?
Beşiktaş başkanlık seçimi tarihi, Beşiktaşlı taraftarların büyük bir merakla beklediği gelişmeler arasında yer alıyor. Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, kulübün yeni başkanını belirleyecek önemli bir süreci başlatıyor. Bu kapsamda, 2023 Beşiktaş başkanlık seçimi tarihi, taraftarlar ve futbol kamuoyu tarafından yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Peki Beşiktaş başkanlık seçim tarihi belli oldu mu?
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaş'ın yeni başkanının belirlenmesi için ilk toplantı, 26 Kasım'da düzenlendi. Ancak, çoğunluk sağlanamadığından dolayı ikinci bir toplantı gerçekleştirilmesine karar verildi. Bu önemli süreçte başkanlık için iki önemli adayın yarıştığı göze çarpıyor. İkinci toplantının detayları ise merakla bekleniyor. Peki Beşiktaş başkanlık seçim tarihi belli oldu mu? Başkan adayları kimler?
BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 26 Kasım 2023 Pazar günü saat 10.00'da yapıldı. Ancak çoğunluk sağlanamadığından ikinci bir toplantı düzenleniyor. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Tüzüğümüzün 18. maddesinin B fıkrası uyarınca aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Kasım 2023 Pazar günü saat 10.00'da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş - İstanbul adresinde bulunan BJK Emlakjet (Akatlar) Spor Kompleksi'nde yapılacağı ilan edilmişti.
Bugün toplantı çoğunluğu sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.''
BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI
Hasan Arat ve Serdal Adalı olmak üzere seçimde yarışan iki aday bulunuyor.
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