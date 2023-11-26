CANLI | Samsunspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma
Yılport Samsunspor ile Beşiktaş Süper Lig 13. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Abdulkadir Bitigen tarafından yönetilen Yılport Samsunspor-Beşiktaş maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nde oynanıyor. Yılport Samsunspor-Beşiktaş maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Rıza Çalımbay ligdeki ikinci sınavında Samsunspor deplasmanına çıkıyor. Siyah-beyazlı takım, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Beşiktaş, milli aradan önce oynadığı son müsabakada RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 22 puanla 5. sırada girdi.
Ligde çıktığı 12 maçın 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Yılport Samsunspor ise 8 puanla 19. basamakta yer aldı.
11'LER BELLİ OLDU
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Soner Gönül, Rick Van Drongelen, Lubomir Satka, Zeki Yavru, Taylan Antalyalı, Youssef Ait Bennaser, Emre Kılınç, Carlo Holse, Olivier Ntcham, Marius Mouandilmadji
BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Onur, Muleka, Cenk Tosun
DEPLASMANDA İSTEDİĞİ SONUÇLARI ALAMIYOR
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.
Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 6 maçın 4'ünde sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, dış sahada Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu.
10 EKSİK
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu açıklandı. Amartey, Bailly, Salih Uçan, Bakhtiyor, Jean Onana, Ante Rebic, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Emrecan Uzunhan ve Tayyip Talha zorlu maçın kafilesinde yer almıyor.
BEŞİKTAŞ'IN KADROSU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Oxlade-Chamberlain, Amir, Demir Ege Tıknaz, Valentin Rosier, Masuaku, Emirhan Delibaş, Muleka, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Gökhan İnler.
Kara Kartal" deplasmanda sadece VavaCars Fatih Karagümrük ile TÜMOSAN Konyaspor'a üstünlük kurmayı başardı.
SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, bugün saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS'dan naklem yayımlanacak.
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