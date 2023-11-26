CANLI | Samsunspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

DEPLASMANDA İSTEDİĞİ SONUÇLARI ALAMIYOR



Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.



Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 6 maçın 4'ünde sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, dış sahada Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu.