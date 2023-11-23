23 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Eric Bailly şoku! Yine sakatlandı

Beşiktaş'ta Eric Bailly şoku! Yine sakatlandı

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.11.2023
ABONE OL
Beşiktaş’ta Eric Bailly şoku! Yine sakatlandı

Beşiktaş haberleri bugün... Siyah beyazlı takımda bir türlü sona ermeyen sakatlık problemi çok can sıkıyor. Son olarak Eric Bailly, Sakaryaspor maçının ardından antrenmanda sakatlanmıştı. Yıldız futbolcunun Samsunspor maçında oynayamayacağı öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA