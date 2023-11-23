23 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov gelişmesi! Maskeyle geri döndü

Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov gelişmesi! Maskeyle geri döndü

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.11.2023
ABONE OL
Beşiktaş’ta Bakhtiyor Zaynutdinov gelişmesi! Maskeyle geri döndü

Beşiktaş haberleri bugün... Ligdeki Başakşehir maçında yüzüne aldığı sert darbe sebebiyle hastanelik olan ve yüzünde kırıklar oluşan Zaynutdinov, tedavisi sonrasında dünkü antrenmana özel maskeyle geldi. Yıldız futbolcu, görev verilmesi halinde Samsun maçında sahadaki yerini alacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Başakşehir maçında yüzüne ağır bir darbe alan Bakhtiyor Zaynutdinov idmanda maskeyle sahada yer aldı. Tecrübeli futbolcunun, görev verilmesi halinde Samsunspor karşılaşmasında forma giyebileceği kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA