Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov gelişmesi! Maskeyle geri döndü
Beşiktaş haberleri bugün... Ligdeki Başakşehir maçında yüzüne aldığı sert darbe sebebiyle hastanelik olan ve yüzünde kırıklar oluşan Zaynutdinov, tedavisi sonrasında dünkü antrenmana özel maskeyle geldi. Yıldız futbolcu, görev verilmesi halinde Samsun maçında sahadaki yerini alacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
İdman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
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