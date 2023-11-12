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Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçı CANLI ANLATIM | İlk 11'ler belli oldu...

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.11.2023 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023
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Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçı CANLI ANLATIM | İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika... Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

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