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Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Zaynutdinov hastaneye kaldırıldı

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.11.2023
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Beşiktaş’ta korkutan sakatlık! Zaynutdinov hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Başakşehir ile karşı karşıya geldiği sırada siyah-beyazlılarda sakatlık şoku yaşadı. Yıldız futbolcu gözüne dirsek darbesi gelmesinin ardından oyuna devam edemedi. İlk yarının ardından yıldız isim hastaneye kaldırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i kendi evinde ağırladı. Müsabakanın 34. dakikasında Beşiktaş'ta korkutan bir sakatlık yaşandı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Bakhtiyor Zaynutdinov, Jerome Opoku ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alarak yerde kaldı. Futbolcunun tedavisi için sağlık ekipleri oyun alanına girdi. Gözüne darbe alan Zaynutdinov, oyuna devam edemedi ve yerini Ghezzal'a devam edemedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Maç sırasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bakhtiyor Zaynutdinov, hastaneye kaldırıldı.

BEŞİKTAŞ PAYLAŞIM YAPTI: YORUMSUZ

Maçın esnasında gözüne darbe alan Zaynutdinov, oyuna devam edemedi ve hastaneye kaldırıldı. Beşiktaş bu durumun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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