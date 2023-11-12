Beşiktaş’ta korkutan sakatlık! Zaynutdinov hastaneye kaldırıldı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i kendi evinde ağırladı. Müsabakanın 34. dakikasında Beşiktaş'ta korkutan bir sakatlık yaşandı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Bakhtiyor Zaynutdinov, Jerome Opoku ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alarak yerde kaldı. Futbolcunun tedavisi için sağlık ekipleri oyun alanına girdi. Gözüne darbe alan Zaynutdinov, oyuna devam edemedi ve yerini Ghezzal'a devam edemedi.