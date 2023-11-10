Beşiktaş’ta Burak Yılmaz istifa etti! Rıza Çalımbay dönemi başladı

YILMAZ İLE YOLLAR AYRILDI



Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.