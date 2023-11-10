Beşiktaş'ta Burak Yılmaz istifa etti! Rıza Çalımbay dönemi başladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ardından takımın başına getirilen Burak Yılmaz ile de yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı yönetim gün içinde yeni teknik direktörün Rıza Çalımbay olduğunu ve tecrübeli teknik adamla anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, Burak Yılmaz ile kendisinin isteği üzerine yolların ayrıldığını açıkladı.
YILMAZ İLE YOLLAR AYRILDI
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
BURAK YILMAZ'DAN VEDA MESAJI
Siyah-beyazlılar'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında sahasında Bodo Glimt'e mağlup olmasının ardından bugün karşılıklı anlaşarak takımın başından ayrılan Burak Yılmaz, sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı. Genç antrenör, yayımladığı mesajda, "Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ BAŞLIYOR
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz'la yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü bellli oldu. Siyah-beyazlılarda olağanüstü seçimli genel kurula kadar takımın başında Rıza Çalımbay yer alacak.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada,
"YUVANA HOŞ GELDİN RIZA ÇALIMBAY"
Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirilmiştir. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile 10.11.2023 (bugün) tarihi itibarıyla anlaşmaya varılmıştır." Yeni Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, yarın (11 Kasım) saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Rıza Çalımbay'a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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