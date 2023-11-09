Beşiktaş taraftarından büyük protesto! Oyuncular ve Burak Yılmaz yuhalandı! Sergen Yalçın sesleri...

Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu dördüncü maçında Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan mücadelede oynanan futboldan hiç memnun olmayan siyah-beyazlı taraftarlar, teknik sorumlu Burak Yılmaz ve futbolculara tepki gösterdi.