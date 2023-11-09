Beşiktaş taraftarından büyük protesto! Oyuncular ve Burak Yılmaz yuhalandı! Sergen Yalçın sesleri...
UEFA Konferans Ligi D Grubu dördüncü maçında Bodo/Glimt ile karşılaşan Beşiktaş karşılaşmada 2-0 geriye düşerken siyah beyazlı tribünler oyunculara yoğun tepki gösterdi. Beşiktaş taraftarı kendi oyuncularını yuhalarken, Burak Yılmaz da tepki topladı. Diğer yandan siyah beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın'a sevgi gösterilerinde bulundu.
Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu dördüncü maçında Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan mücadelede oynanan futboldan hiç memnun olmayan siyah-beyazlı taraftarlar, teknik sorumlu Burak Yılmaz ve futbolculara tepki gösterdi.
OYUNCULAR YUHALANDI!
Bodo/Glimt'in ikinci golünden sonra çılgına dönen taraftarlar, "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" diye bağırdı. Tepkisini sürdüren Beşiktaşlı taraftarlar, performansını beğenmediği oyuncuları yuhaladı.
BURAK YILMAZ DA HEDEFTE
Beşiktaşlı taraftarlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçında takıma ve teknik sorumlusu Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.
SERGEN YALÇIN TEZAHÜRATI
Beşiktaş taraftarları tepkilerin ardından Sergen Yalçın'a yönelik tezahüratlarda bulundu.
"FORMAYI ÇIKARIN..."
İlk yarının son düdüğü çaldıktan sonra ise Beşiktaşlı taraftarlar "Formayı çıkarın, s....... gidin" diye bağırdı.
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