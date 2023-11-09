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UEFA Konferans Ligi'nde kritik gece! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçları saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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UEFA Konferans Ligi’nde kritik gece! Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin maçları saat kaçta hangi kanalda?

Temsilcilerimiz Beşiktaş ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir kez daha sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılar sahasında Bodo/Glimt'i ağırlarken, sarı-lacivertliler deplasmanda Ludogorets ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe, grup aşamasındaki dördüncü maçlarına çıkacak.

Fenerbahçe, Bulgaristan deplasmanında Ludogorets ile karşılaşacak; Beşiktaş ise Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek.

İşte maçlara dair tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ - BODO/GLİMT

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek.

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, EXXEN platformundan yayınlanacak.

Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.

D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.

Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.

Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rashica, Cenk, Aboubakar

Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, Moe, Bjortuft, Björkan, Saltness, Berg, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Moumbagna

LUDOGORETS - FENERBAHÇE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Ludogorets Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan yayınlanacak.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak evinde konuk ettiği Ludogorets'i de 3-1 ile geçmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Ludogorets: Sluga, Wiltry, Russo, Sonko-Sundberg, Nedyalkov, Pedrinho, Gonçalves, Tekpetey, Piotrowski, Caio, Duah

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Michy Batshuayi

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