Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi tekrar aday olacak mı?
Son dakika haberine göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek kongrede adaylığıyla ilgili son kararını duyurdu. Çebi, eski yönetim arkadaşları, teknik heyet, futbolcu, taraftar ve ailesinden helallik isterken, "kulübü korumak için verdiğim cevap için bana tepki gösteren Beşiktaşlılara hakkımı helal etmeyeceğim." dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Çebi'nin açıklamalarından derlenenler:
YÜZDE 68 OY İLE GELDİK
Bu kulübe ikinci başkan olarak geldik. 7. yıl ikinci başkanlıkta, FEDA döneminde icralar ve mali sorunlarla boğuşurken, futbol şubede başkanlık yaptığım dönemde 2 şampiyonluk ve Avrupa kupalarında namağlup sürecimiz oldu. Sonra 1 yıl ara verdim. Başkanlık koltuğuna talip olduk. Beni bu göreve layık gördüler. Yüzde 68 oy ile göreve geldik. Yine aynı şeylerde karşılaştık. FEDA dönemine benzer sıkıntılar, artarak oluşmuş sıkıntılarla mücadele etme gereği duyduk.
4 KUPA KAZANDIK
Pandemide herkes evinde otururken biz bir şekilde çalıştık ve en zor dönemde 4 tane kupa kazandık.
ADAY OLMAYACAĞIM
İçinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var. Futboldan kaynaklanan.. Üzüntüsünü ve acısını yaşadım. Bu saatten sonra camianın huzura olduğunu ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdik. Camianın kan değişimine ve enerjiye ihtiyacı var.
MORAL BOZMAK İSTEMEDİM
Açıklamayı milli arada yapacaktım ama son gelişmeler, acele etmem gerektiği yönünde beni ikna etti. Aday olmamayı açıklamadım, takımın ve çalışanların moralinin bozulmasını istemedim.
SEÇİM KARARI ALDIĞIM GÜN...
Seçim kararını aldığım gün, başkan adayı olmayacağımın kararını vermiştim. Ancak seçim sürecini uzun tutma nedenim, gelecek adayların hazırlanabilmesi içindi. Bir baskın seçim olmasın diyeydi. Kolay bir süreç değil.
DUVARLARI YUMRUKLADIM
Taraftarları çok iyi anlıyorum. Her maç bittiğinde kapıları, duvarları yumrukladım.
PALAVRA ATMAYIN
Kim aday olursa olsun, birbirlerine nazik olsunlar. Kaybeden yarın diğerine 'Başkanım' demek zorunda kalacak. Palavra atmayın, dürüst olun. Beşiktaş Genel Kurulu en doğrusunu yapacaktır. Kendisini onlara teslim edin. Aday olacaksanız şimdi aday olun. Seçimden bir ay sonra kapı kapı gezmeyin. Katılımın yüksek olması lazım. Biz büyük camiayız, sadece bunu zaman zaman gösteremiyoruz. Lütfen, rica ediyorum katılım yüksek olsun. Yeni gelen, kendinden gelen önceki yönetimi denetlemeli.
TEK BEN VARDIM
Eğer başkanınızı, yönetiminizi dışarıya karşı zayıf gösterirseniz, 'Masaya yumruğu vursun' dediğiniz başkanı zayıf göstereceğinizi bilmeniz gerekirdi. Yeni başkanımıza sahip çıkacağız. TFF bu ortamı kendine hak görmüştür, bizi zafiyet içinde görmüştür. TFF başarısızdır, bu arkadaşların yönetemeyeceğini ilk ben söylemiştim. Hakemlerle birlikte gitmeleri gerektiğini söyleyen tek ben vardım. Bunu Beşiktaş başkanı olduğum için yaptım.
'HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM'
Tüm camia, deprem zamanı bana sorulan bir soruya, kulübü korumak için verdiğim cevap için bana tepki gösteren Beşiktaşlılara hakkımı helal etmeyeceğim. Benim kırılma noktam orasıydı. Başkanınızı güçsüz gösterirseniz, başkanınızın masaya vurması bir anlam ifade etmez. TFF böyle bir şeyi kendisinde hak olarak görmüştür. TFF başarısızdır. Beşiktaş'ın TFF'de bir limiti var. Bu limitler, bizim elimizi kolumuzu bağladı. Biz elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz, öbür taraftakiler her türlü yolu bularak bir şekilde bunu aşıyorlar. Ben aşamam arkadaşlar. Beşiktaş'ta hatalı evrak işi ben yapamam. TFF parmak sallayamaz. Sokaktaki kişiler gibi konuşamam. O dakikadan sonra şov olsun diye saldırmam Beşiktaş başkanına yakışmaz. TFF başkanı parmak sallamadı. Hatalıdır. Beş dakika bekle kardeşim.
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