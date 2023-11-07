Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi tekrar aday olacak mı?

PALAVRA ATMAYIN

Kim aday olursa olsun, birbirlerine nazik olsunlar. Kaybeden yarın diğerine 'Başkanım' demek zorunda kalacak. Palavra atmayın, dürüst olun. Beşiktaş Genel Kurulu en doğrusunu yapacaktır. Kendisini onlara teslim edin. Aday olacaksanız şimdi aday olun. Seçimden bir ay sonra kapı kapı gezmeyin. Katılımın yüksek olması lazım. Biz büyük camiayız, sadece bunu zaman zaman gösteremiyoruz. Lütfen, rica ediyorum katılım yüksek olsun. Yeni gelen, kendinden gelen önceki yönetimi denetlemeli.

TEK BEN VARDIM

Eğer başkanınızı, yönetiminizi dışarıya karşı zayıf gösterirseniz, 'Masaya yumruğu vursun' dediğiniz başkanı zayıf göstereceğinizi bilmeniz gerekirdi. Yeni başkanımıza sahip çıkacağız. TFF bu ortamı kendine hak görmüştür, bizi zafiyet içinde görmüştür. TFF başarısızdır, bu arkadaşların yönetemeyeceğini ilk ben söylemiştim. Hakemlerle birlikte gitmeleri gerektiğini söyleyen tek ben vardım. Bunu Beşiktaş başkanı olduğum için yaptım.

'HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM'

Tüm camia, deprem zamanı bana sorulan bir soruya, kulübü korumak için verdiğim cevap için bana tepki gösteren Beşiktaşlılara hakkımı helal etmeyeceğim. Benim kırılma noktam orasıydı. Başkanınızı güçsüz gösterirseniz, başkanınızın masaya vurması bir anlam ifade etmez. TFF böyle bir şeyi kendisinde hak olarak görmüştür. TFF başarısızdır. Beşiktaş'ın TFF'de bir limiti var. Bu limitler, bizim elimizi kolumuzu bağladı. Biz elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz, öbür taraftakiler her türlü yolu bularak bir şekilde bunu aşıyorlar. Ben aşamam arkadaşlar. Beşiktaş'ta hatalı evrak işi ben yapamam. TFF parmak sallayamaz. Sokaktaki kişiler gibi konuşamam. O dakikadan sonra şov olsun diye saldırmam Beşiktaş başkanına yakışmaz. TFF başkanı parmak sallamadı. Hatalıdır. Beş dakika bekle kardeşim.