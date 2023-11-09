Kara Kartal evinde dağıldı! Beşiktaş 1-2 Bodo Glimt (MAÇ SONUCU)
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş 4.hafta maçında Norveç ekibi Bodo Glimt'i ağırladı. Siyah beyazlılar karşılaşmayı evinde 2-1 kaybederken Beşiktaş taraftarı maç boyunca oyuncularını ve Burak Yılmaz'ı protesto etti. İşte detaylar...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında ağırladığı Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.
BEŞİKTAŞ - BODO/GLİMT İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Gedson, Rashica, Muleka, Cenk.
Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, Moe, Björtuft, Björkan, Grönbaek, Berg, Brunstad, Sörli, Pellegrino, Moumbagna.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında oynanan Beşiktaş-Bodo/Glimt maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
21. dakikada Bodo/Glimt gole yaklaştı. Beşiktaş yarı sahasının ortasında Gronbaek'in kullandığı serbest atışta savunmanın arkasına hareketlenen Pellegrino'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
38. dakikada konuk takım öne geçti. Sorli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Amartey'in hareketlenmediği pozisyonda Moumbagna, altıpas çizgisinin üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.
43. dakikada Sorli'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Mert Günok, topu iki hamlede kontrol etti.
45. dakikada Zaynutdinov'un soldan ortasında, Cenk Tosun'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Haikin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Bodo/Glimt, ilk yarı sonunda soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.
49. dakikada Bodo/Glimt ikinci golü buldu. Pellegrino'nun ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Moumbagna, yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
56. dakikada Muleka'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.
64. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rebic'in pasıyla topla buluşan Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Bodo/Glimt karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
MAÇIN DETAYLARI
Stat: Tüpraş
Hakemler: Sander Van Der Eijk, Rogier Honig, Rens Bluemik (Hollanda)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Dk. 46 Onur Bulut), Bailly (Dk. 28 Amartey), Necip Uysal, Zaynutdinov (Dk. 53 Tayfur Bingöl), Hadziahmetovic, Chamberlain, Gedson Fernandes (Dk. 74 Salih Uçan), Rashica (Dk. 53 Rebic), Muleka, Cenk Tosun
Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo (Dk. 85 Sjovold), Moe, Bjortuft, Bjorkan, Berg, Brunstad Fet (Dk. 71 Saltnes), Gronbaek, Sorli (Dk. 62 Zugelj), Pellegrino (Dk. 85 Gulliksen), Moumbagna (Dk. 85 Kapskarmo)
Goller: Dk. 38 ve 49 Moumbagna (Bodo/Glimt), Dk. 64 Tayfur Bingöl (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Necip Uysal (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 75 Rebic, Dk. 80 Tayfur Bingöl (Beşiktaş), Dk. 90+2 Zugelj (Bodo/Glimt)
BÜYÜK PROTESTO
Beşiktaş taraftarı, Bodo/Glimt müsabakasında Teknik Sorumlu Burak Yılmaz ve siyah-beyazlı futbolculara tepki gösterdi. Taraftarlar, 'Burak Yılmaz'ı istemiyoruz' ve 'Formayı çıkarıp gidin' tezahüratlarında bulundu.
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