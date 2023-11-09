Kara Kartal evinde dağıldı! Beşiktaş 1-2 Bodo Glimt (MAÇ SONUCU)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.

49. dakikada Bodo/Glimt ikinci golü buldu. Pellegrino'nun ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Moumbagna, yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

56. dakikada Muleka'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

64. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rebic'in pasıyla topla buluşan Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Bodo/Glimt karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.