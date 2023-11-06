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Eric Bailly'den özür paylaşımı: Rekabetçi olma isteği...

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.11.2023
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Eric Bailly’den özür paylaşımı: Rekabetçi olma isteği...

Son dakika haberi...Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın devre arasında Tayfur Bingöl ile tartışan Eric Bailly'den özür paylaşımı geldi.

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