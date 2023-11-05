Beşiktaş'ta ortalık karıştı! Futbolcular arasında kavga: Yakasına yapıştı! Yılmaz'dan sert açıklama: Yaptırmam...
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Bitexen Antalyaspor yenilgisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın devre arasında Eric Bailly ve Tayfur Bingöl arasındaki kavgaya değinen Yılmaz, Bailly'i oyundan neden çıkardığını açıkladı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 11.haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu.
Siyah-Beyazlılar golcüsü Cenk Tosun'la 1-0 öne geçtiği maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Kara Kartal'ın diğer sayısını Jackson Muleka atarken, Akdeniz ekibine zaferi getiren golleri; Sagiv Jehezkel (2) ve Dario Saric kaydetti.
YILMAZ'DAN SERT AÇIKLAMA
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından kritik açıklamalarda bulundu. Eric Bailly ile Tayfur Bingol arasında soyunma odasında yaşanan olaya değinen Yılmaz çarpıcı bir yorum yaptı.
"BAILLY, TAYFUR'UN YAKASINI ÇEKTİ! YAPTIRTMAM"
"Eric Bailly ile ilgili bir sıkıntı yaşandı devre arasında. O yüzden çıkardım. Sakatlık durumu yok. Yakışıksız bir hareketten dolayı oyundan aldım. Var mı, daha net konuşalım, daha net sorun! Evet, aynen. Ben bunu yaptırtmam.
"BENİM OYUNCUMUN YAKASINI ÇEKEMEZSİN"
Türk yabancı diye ayırmam. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin ve bunu devam ettiremezsin. Ben böyle bir adamım. Ben teknik direktörlüğe devam edeceksem de böyle devam edeceğim."
"FORMAYI VERDİYSEM, ALMAYI DA BİLİRİM!"
Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:
"Söylemek istediğim çok şey var. Ben hiç kimseden bir şey istemedim. Başkanımızın yönetimimizin aldığı kararla elimi taşın altına koydum geldim. Bu da sonuna kadar. Bana teşekkür edilirse teşekkür ederim. Elimden geleni veriyorum. Beşiktaş forması benim için çok değerli, çok değerli! Galibiyetten daha değerli. Benim teknik direktörlük hayatımdan daha değerlisi Beşiktaş forması. Ben arkadaşlara elim titreyerek veriyorum o formayı. Onlar bana kullanıp böyle geri vermemeli. Verdiysem de almasını bilirim. Umurumda değil. Hayatım da umurumda değil. 3 puan da umurumda değil. Galibiyet de umurumda değil!"
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