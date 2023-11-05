Beşiktaş’ta ortalık karıştı! Futbolcular arasında kavga: Yakasına yapıştı! Yılmaz’dan sert açıklama: Yaptırmam...

"FORMAYI VERDİYSEM, ALMAYI DA BİLİRİM!"

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Söylemek istediğim çok şey var. Ben hiç kimseden bir şey istemedim. Başkanımızın yönetimimizin aldığı kararla elimi taşın altına koydum geldim. Bu da sonuna kadar. Bana teşekkür edilirse teşekkür ederim. Elimden geleni veriyorum. Beşiktaş forması benim için çok değerli, çok değerli! Galibiyetten daha değerli. Benim teknik direktörlük hayatımdan daha değerlisi Beşiktaş forması. Ben arkadaşlara elim titreyerek veriyorum o formayı. Onlar bana kullanıp böyle geri vermemeli. Verdiysem de almasını bilirim. Umurumda değil. Hayatım da umurumda değil. 3 puan da umurumda değil. Galibiyet de umurumda değil!"