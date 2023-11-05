CANLI | Antalyaspor – Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Antalyaspor-Beşiktaş maçı ilk 11’leri…
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, zorlu Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Kritik karşılaşma öncesi iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yanı sıra tedavileri devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun Antalyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK karşısında görev yapamayan Vincent Aboubakar'ın durumuna da sağlık ekibinin yapacağı kontroller sonrasında karar verilecek.
Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların yanı sıra kırmızı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de Antalya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arda Güler bu akşam oynayacak mı? Sosyal medyada paylaşım yaptı! Arda Güler'in 4 aylık değişimi...
- MEVDUAT FAİZİ HESAPLAMA KASIM 2023 | 200.000 TL- 300.000 TL'nin günlük faiz getirisi ortaya çıktı! Banka banka yeni % oranlar...
- 7 gol 14 asist Fred'in yanına kalecilerin kabusu geliyor! Fenerbahçe gözlerinin yaşına bakmayacak!
- Tefekkür ne demek? Tefekkür ne anlama geliyor? TDK kelime anlamı...
- SİGARA FİYATLARI 2023 GÜNCEL LİSTE! Hangi sigaralara zam geldi? 5 TL zam sonrası en ucuz sigaralar...
- 130.000 TL'ye bankalar muslukları açtı! 32 günlük mevduat faiz getirisi yüzleri güldürecek!
- Torba Yasa içeriği noktası virgülüne sıralandı! Meclis mührüne son düzlük: 2000 sonrasına emeklilik, 2. EYT planı, 4D'li taşerona kadro, memura ek görterge...
- Asgari Ücret zammında %38 enflasyon+refah payı yeni maaşı çıkardı! Yeni oranlar 15.000 TL eşiğini aştı! 11.402 TL maaş alana 2024 Ocak'ta en düşük...
- Aile Destek kasım ayı ne zaman yatacak? Zamlı 2024 Aile Sosyal Yardım parası ne kadar, kaç TL? 10-15 kasım itibarıyla... İşte sorgulama ekranı!
- Yarın okullar tatil mi, ara tatil ne zaman başlıyor? 6 Kasım Pazartesi okul var mı, yok mu? Lise, ortaokul, ilkokul, anaokulu 9 günlük tatil başlangıcı...
- 2000-2012 arası sigortası olanlara müjde tablo açıklandı! 47- 49-51 yaş arası erken emeklilik bu kez onlara geldi, hoş geldi
- Kanarya'ya 1.90'lık dev stoper; İsmail Kartal alırsa şampiyonluk garanti! Fenerbahçeliler havaya uçtu!