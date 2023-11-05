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CANLI | Antalyaspor – Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Antalyaspor-Beşiktaş maçı ilk 11’leri…

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.11.2023
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CANLI | Antalyaspor – Beşiktaş CANLI ANLATIM Antalyaspor-Beşiktaş maçı ilk 11’leri…

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, zorlu Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Kritik karşılaşma öncesi iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de 11. hafta mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş, 11. haftada Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Siyah beyazlı takım bu haftayı 3 puan alarak geçmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yanı sıra tedavileri devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun Antalyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK karşısında görev yapamayan Vincent Aboubakar'ın durumuna da sağlık ekibinin yapacağı kontroller sonrasında karar verilecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların yanı sıra kırmızı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de Antalya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

ANTALYASPOR:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Tayfur, Rashica, Cenk.

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