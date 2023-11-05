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Beşiktaş'a Tayyip Talha müjdesi! Aylar sonra kadroda

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.11.2023
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Beşiktaş’a Tayyip Talha müjdesi! Aylar sonra kadroda

Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına yine birçok oyuncusundan yoksun olarak çıkacak. Sakatlıkları bulunan; 6 isim ve cezalı Amir, kritik mücadelede forma giyemeyecek. Her şeye rağmen, büyük umutlarla transfer edilen yıldız isim geri dönüyor. İşte tüm detaylar...

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