Ahmet Nur Çebi Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı? Flaş açıklama
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 3 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda aday olup olmayacağına gelecek hafta karar vereceğini söyledi.
Beşiktaş Kulübünün, 6 Şubat'ta yaşanan depremden etkilenen Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yaptığı okulların açılış töreni sonrasında basın mensuplarıyla buluşan Çebi, yeniden aday olup olmayacağı konusunda "Henüz kararımı vermedim. Önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı vereceğim. Üç gündür aday olmamı isteyenlerce telefonum susmuyor ama ben şahsi duygularla hareket etmeyeceğim." dedi.
Yaşanılan süreçte tepkinin ailesine döndüğünü ve kızının gece geç saatlerde dahi aranarak küfür edildiğini vurgulayan Çebi, "Kongreden yana tereddüdüm yok. Gireceksem kaybedeceksem de girerim. Ben Beşiktaş için kendimi yakarım ama aileme sıçradığı zaman düşünmem lazım. O zaman da çocuklarıma ve aileme sıçratanı yakarım." şeklinde konuştu.
ŞENOL GÜNEŞ'İN GÖREVİNDEN AYRILMASI
Teknik direktör Şenol Güneş'in takımdan ayrıldığı sürece de değinen başkan Çebi, "Şenol Güneş, 'Benim gitmem lazım artık enerjim yok, kaçan adam da olmak istemiyorum ama gitmem lazım' dedi. Böyle diyen birine çok fazla bir şey söyleyemezsiniz. Sonra takımı Burak Yılmaz'a emanet ettik. Burak Yılmaz temmuz ayından beri takımın başında. Takımı en iyi tanıyan o. Yeni bir hoca getirmek yanlıştı. Rıza hocanın oyuncularla daha mı fazla tecrübesi var. Burak 4-5 aydır takımla beraber çalışıyor. Futbolculardan 'Burak Yılmaz'la devam etmek istiyoruz' diye bir talep gelmedi, zaten biz de öyle bir şey sormadık." değerlendirmesinde bulundu.
Transferlerin eleştirilmesine de değinen Çebi, "Transferleri eleştiriyorlar ama Şenol Güneş'in bütün transferlerde onayı vardı. 'Bu gelmesin' dediği bir tane futbolcu olmadı, Onana dahil hepsini onayladı. Ben Onana'nın iyi futbolcu olacağına inanıyorum. Bakhtiyor hocanın en çok istediği oyuncuydu." dedi.
Sakat oyuncuların transfer edildiği yönündeki eleştirilere de cevap veren Çebi, "Sakatlık geçmişi olmayan oyuncu mu var? Her futbolcu sakatlanır, iyileşir döner. Bailly özel bir futbolcu, Chamberlain'i de göreceksiniz." diye konuştu.
Ligde şampiyonluk yarışında geride kalmalarına rağmen oynanacak çok müsabaka olduğuna dikkati çeken Çebi, "Puan kayıpları yaşamış olabiliriz ama daha 28 maç var. Fenerbahçe ve Galatasaray hava yakalamış olabilir ama o hava tersine de dönebilir. Biz fikstür talihsizliği yaşıyoruz. Avrupa'dan gelip deplasmana gidiyoruz. Avrupa dönüşlerinde zorlu rakiplerle oynadık." değerlendirmesinde bulundu.
"(MEHMET BÜYÜKEKŞİ) BANA PARMAK SALLAMADI"
Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano ile oynadığı maçta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin parmak salladığı görüntülerle ilgili de konuşan başkan Ahmet Nur Çebi, "Başkan 'bu hareketler komplo, planlı, hazırlanmış olay. Bu tribünle, şu tribün yapıyor bu küfürleri' dedi iki tribünü işaret ederek. Bana parmak sallamadı. Beklese devre arasında giderdi. 'Çok beklersiniz' diye bir laf da etmemiş. Ali Koç, 'Ben dinlemedim, duymadım' dedi." ifadelerini kullandı.
"TARAFTARA KIRGIN DEĞİLİM AMA SOSYAL MEDYAYA KIRGINIM"
Beşiktaş taraftarına kırgın olmadığını anlatan Ahmet Nur Çebi, "Taraftara kırgın değilim ama sosyal medyaya kırgınım. Sosyal medya ayarımızı bozdu. Çirkin işletilen bir sosyal medya var. Seri galibiyetler alınırken bile sosyal medya durmadı. Zaman zaman organize bir şey yapıldığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Hakemlerin VAR üzerinden operasyon yaptığını savunan Başkan Çebi, eski başkan Fikret Orman'ın açıklamalarına da günü geldiğinde cevap vereceğini aktardı.
Çebi, ayrıca Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşmeleriyle ilgili bir sorun olmadığını belirterek, "Ücretler arasında dağlar kadar fark vardı. Biz bir yere geldik, onlar bir yere geldi. 15 güne kadar o iş biter. İki taraf da bir yere geldi, bitti sayılır. Bonuslarda ufak sorunlar var, onlar da çözülür." diyerek sözlerini tamamladı.
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