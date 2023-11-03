Ahmet Nur Çebi Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı? Flaş açıklama

ŞENOL GÜNEŞ'İN GÖREVİNDEN AYRILMASI

Teknik direktör Şenol Güneş'in takımdan ayrıldığı sürece de değinen başkan Çebi, "Şenol Güneş, 'Benim gitmem lazım artık enerjim yok, kaçan adam da olmak istemiyorum ama gitmem lazım' dedi. Böyle diyen birine çok fazla bir şey söyleyemezsiniz. Sonra takımı Burak Yılmaz'a emanet ettik. Burak Yılmaz temmuz ayından beri takımın başında. Takımı en iyi tanıyan o. Yeni bir hoca getirmek yanlıştı. Rıza hocanın oyuncularla daha mı fazla tecrübesi var. Burak 4-5 aydır takımla beraber çalışıyor. Futbolculardan 'Burak Yılmaz'la devam etmek istiyoruz' diye bir talep gelmedi, zaten biz de öyle bir şey sormadık." değerlendirmesinde bulundu.

Transferlerin eleştirilmesine de değinen Çebi, "Transferleri eleştiriyorlar ama Şenol Güneş'in bütün transferlerde onayı vardı. 'Bu gelmesin' dediği bir tane futbolcu olmadı, Onana dahil hepsini onayladı. Ben Onana'nın iyi futbolcu olacağına inanıyorum. Bakhtiyor hocanın en çok istediği oyuncuydu." dedi.

Sakat oyuncuların transfer edildiği yönündeki eleştirilere de cevap veren Çebi, "Sakatlık geçmişi olmayan oyuncu mu var? Her futbolcu sakatlanır, iyileşir döner. Bailly özel bir futbolcu, Chamberlain'i de göreceksiniz." diye konuştu.

Ligde şampiyonluk yarışında geride kalmalarına rağmen oynanacak çok müsabaka olduğuna dikkati çeken Çebi, "Puan kayıpları yaşamış olabiliriz ama daha 28 maç var. Fenerbahçe ve Galatasaray hava yakalamış olabilir ama o hava tersine de dönebilir. Biz fikstür talihsizliği yaşıyoruz. Avrupa'dan gelip deplasmana gidiyoruz. Avrupa dönüşlerinde zorlu rakiplerle oynadık." değerlendirmesinde bulundu.