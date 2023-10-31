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Beşiktaş'a kötü haber! Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.10.2023
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Beşiktaş’a kötü haber! Rachid Ghezzal’ın durumu belli oldu

Son dakika haberi...Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

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