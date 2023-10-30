Beşiktaş’ın konuğu Gaziantep FK! İşte ilk 11’ler

Beşiktaş, bu maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Şenol Güneş ile yolları ayırdıktan sonra Burak Yılmaz'ın yönetiminde lige devam eden siyah beyazlılar, ligde ve Avrupa'da çıktığı son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Lige iyi bir başlangıç yapamayan Gaziantep FK ise Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica'nın takımın başına geçmesinin ardından yükselişe geçti. Güneydoğu Anadolu temsilcisi, son beş maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.