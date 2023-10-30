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Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK! İşte ilk 11’ler

BEŞİKTAŞ A Haber
Giriş Tarihi: 30.10.2023 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
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Beşiktaş’ın konuğu Gaziantep FK! İşte ilk 11’ler

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın perdesi Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadele ile kapanacak. Kartal’ın çıkış aradığı zorlu mücadele ilk 11’ler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Beşiktaş, bu maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Şenol Güneş ile yolları ayırdıktan sonra Burak Yılmaz'ın yönetiminde lige devam eden siyah beyazlılar, ligde ve Avrupa'da çıktığı son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Lige iyi bir başlangıç yapamayan Gaziantep FK ise Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica'nın takımın başına geçmesinin ardından yükselişe geçti. Güneydoğu Anadolu temsilcisi, son beş maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş'ta 12 eksik

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Vincent Aboubakar, Omar Colley, Daniel Amartey, Eric Bailly, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları, Mert Günok ise kırmızı kart cezası sebebiyle bu kritik mücadelede görev alamayacak.

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İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Cenk.

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, Djilobodji, N'Koulou, Junior Morais, Furkan, Maxim, Riascos, Gradel, Dragus

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