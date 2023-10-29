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Son dakika | Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! Hastaneye kaldırıldı

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.10.2023
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Son dakika | Beşiktaş’ta Aboubakar şoku! Hastaneye kaldırıldı

Son dakika Beşiktaş haberleri bugün...Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar şoku yaşanıyor. İşte detaylar...

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