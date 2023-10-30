Beşiktaş-Gaziantep FK CANLI İZLE | 30 Ekim Pazartesi BJK-Gaziantep FK maçı şifresiz, tamamı, kesintisiz, yüksek kalite, anlık takip linki...
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşmak üzere sahaya çıkıyor. Son dönemde peş peşe gelen mağlubiyetlerle sarsılan Kara Kartal, Burak Yılmaz'ın yönetiminde galibiyet arayışında. Ancak Beşiktaş, sadece mağlubiyetlerle değil, aynı zamanda kart cezaları ve sakatlıklarla da boğuşuyor. Futbolseverler maça saatler kala "B"eşiktaş Gaziantep FK maçı şifresiz canlı izle" araştırmalarına başladı. İşte detayları...
Beşiktaş ve Gaziantep FK arasındaki karşılaşma için futbolseverler heyecanla canlı yayın ekranı başında yerlerini almış durumdalar. Süper Lig'in 10. haftasını sonlandıracak olan bu mücadele, Tüpraş Stadı'nda gerçekleşecek. Ancak Beşiktaş, maç öncesinde önemli eksiklerle mücadele edecek. Peki 30 Ekim Pazartesi BJK-Gaziantep FK maçı şifresiz izlenir mi? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?
BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig 10. hafta karşılaşması Beşiktaş Gaziantep FK maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele, 30 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Cenk.
Gaziantep FK: Nita, Djilobodj, Arda, Nkoulou, Morais, Furkan, Jevtovic, Markovic, Maxim, Mustafa, Gradel
BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?
Beşiktaş Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izleyicilerle buluşacak. BeIN Sports ekranlarında seyirciyle buluşacak olan mücadelenin şifresiz izlenme imkanı bulşunmamaktadır. Anlık takip etmek isteyen taraftarlar kanal tarafından belirlenen abonelik ücretini ödeyerek izleyebilirler.
KARTAL 9 KİŞİ EKSİK
Öte yandan siyah-beyazlılarda Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşma öncesi sakat futbolcuların çokluğu dikkati çekiyor. Kaleci Mert Günok, kırmızı kart cezası nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet edecek. Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl'ün ise sakatlıkları bulunuyor. Sakatlığını atlatan Salih Uçan ise Gaziantep FK karşısında forma giyebilecek. Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesi ile kadroda yer alamayacak.
Sakat ve cezalılar nedeni ile eksiklik çeken Beşiktaş'ta dün 2 sıkıntı daha çıktı. Siyah beyazlı kulüp, Aboubakar ve Rosier'in sağlık sıkıntısı yaşadığını ve tevadisinin sürdüğünü açıkladı. "Aboubakar 28 Ekim'de gerçekleştirilen antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle geceyi hastanede geçirmiştir" denildi. Rosier'in de aynı şikayetle kadrodan çıkarıldığı açıklandı. İki oyuncunun da bugünkü maçta forma giymeyeceği açıklandı.
GAZİANTEP FK İLE 9. RANDEVU
Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de bugün 9. kez karşı karşıya gelecek. Siyahbeyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı. Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.
RACHID GHEZZAL 10 NUMARADA
Burak Yılmaz, takımını taktik idmanıyla hazırlıyor. Teknik ekibin antrenmanlarda Ghezzal'ı 10 numarada denediği bildirildi. İdmanda Milot Rashica sağ, Muleka sol kanatta oynatıldı. 10 numara oynama özelliği de olan Ghezzal, daha önce de bu pozisyonda görev yapmıştı. Teknik ekibin, Rashica ve Ghezzal'ı aynı anda oynatmak için plan yaptığı bildirildi.
TARAFTAR ÖFKELİ
Siyah-beyazlı camiada sular durulmuyor. Şenol Güneş'in istifası, Ahmet Nur Çebi'nin genel kurul kararı almasının üstüne takımın aldığı mağlubiyetlerin ardından tepkiler büyümeye devam ediyor. Taraftarların yarın oynanacak Gaziantep maçında Tüpraş Stadı'nda protesto yapacağı iddia edildi. Hem statta hem de çevresinde yoğun bir tepki olacağı belirtildi.
Beşiktaş, G.Antep maçında hem tribüne taraftar çekmek hem de Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamak için mücadelenin bilet fiyatlarını 29 TL ve 100 TL olarak belirlemişti. Ancak siyah beyazlı futbolseverlerin, arka arkaya alınan kötü sonuçlar nedeniyle fiyatlar ucuz bile olsa biletlere rağbet etmediği belirtildi. Tribünlerde büyük boşluklar olması bekleniyor.
Gaziantep FK maçı öncesinde stopersiz kalan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın Gaziantep karşısında Necip Uysal'ın yanında kimi oynatacağı henüz belli değil. Akla gelen ilk iki futbolcu ise Necip Uysal gibi birçok bölgede görev alan Onur Bulut ve Bakhtiyor Zaynutdinov. Ancak stoperlerin tamamının sakat olduğu gibi, sol bekler Masuaku ve Umut da sakat. Bu durumda da Onur ve Bakhtiyor'dan bir stoper diğeri sol bekte oynayacak gibi duruyor. Burak Yılmaz'ın defansa koyacağı tek net isim Necip Uysal olacak. Beşiktaş'ta Mert Günok da kırmızı kart cezalası olduğu için kalede Ersin görev yapacak.
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