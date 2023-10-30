Beşiktaş-Gaziantep FK CANLI İZLE | 30 Ekim Pazartesi BJK-Gaziantep FK maçı şifresiz, tamamı, kesintisiz, yüksek kalite, anlık takip linki...

Sakat ve cezalılar nedeni ile eksiklik çeken Beşiktaş'ta dün 2 sıkıntı daha çıktı. Siyah beyazlı kulüp, Aboubakar ve Rosier'in sağlık sıkıntısı yaşadığını ve tevadisinin sürdüğünü açıkladı. "Aboubakar 28 Ekim'de gerçekleştirilen antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle geceyi hastanede geçirmiştir" denildi. Rosier'in de aynı şikayetle kadrodan çıkarıldığı açıklandı. İki oyuncunun da bugünkü maçta forma giymeyeceği açıklandı.

GAZİANTEP FK İLE 9. RANDEVU

Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de bugün 9. kez karşı karşıya gelecek. Siyahbeyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı. Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.

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