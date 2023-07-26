Beşiktaş’ta Ceyhun Kazancı dönemi sona erdi

"Ceyhun Kazancı'ya emekleri için teşekkür ederiz" başlığıyla Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.'de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı'yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.