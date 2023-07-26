26 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı dönemi sona erdi

Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı dönemi sona erdi

SPOR
Giriş Tarihi: 26.07.2023 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
ABONE OL
Beşiktaş’ta Ceyhun Kazancı dönemi sona erdi

Beşiktaş Kulübü, Sportif Direktörlük görevini yürüten Ceyhun Kazancı ile yollarını ayırdıklarını resmen duyurdu.

"Ceyhun Kazancı'ya emekleri için teşekkür ederiz" başlığıyla Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.'de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı'yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA