Kara Kartal Norveç'te istediğini alamadı! Bodo Glimt 3-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU)

25. dakikada Masuaku'nun soldan ortaladığı topa Aboubakar altı pas önünde kafayla vurdu, kaleci Haikin gole izin vermedi.

29. Bodo/Glimt'in golü geldi. Pellegrino'nun soldan içeri çevirdiği topu Sorli kaleye vurdu, Mert Günok'un müdahalesiyle seken topu Gronbaek ağlara gönderdi.

37. dakikada Rashica'nın sağdan ortaladığı meşin yuvarlağa Onana kafayla vurdu, top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Norveç ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

55. dakikada Bodo/Glimt gole yaklaştı. Savunmanın arasına atılan topla ceza sahasına giren Pellegrino, Mert Günok'tan sıyrılarak aut çizgisi üstünden topu kaleye gönderdi ve meşin yuvarlak uzak direğe çarptı. Oyun alanına dönen topu Moumbagna kaleye vurdu, Necip Uysal çizgiden çıkardı.

58. dakikada ev sahibinin golü geldi. Sağ taraftan başlayan atakta Sorli'nin içeri taşıdığı topu önünde bulan Moumbagna takım arkadaşıyla paslaşarak önünü açtı ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0

72. dakikada Onur Bulut'un sağdan ortasında Aboubakar'ın kafa vuruşunu kaleci son anda kurtardı.

81. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun topu kontrol eden Cenk Tosun'un pasıyla buluşan Rebic'in sol çaprazdan şutu auta gitti.

88. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Sol taraftan başlayan atakta Pellegrino ceza sahasına girdi, ayağından açtığı topa Mert'in, müdahale etmek isterken hamlesi yetersiz kaldı. Seken topu bir kez daha tamamlasalar da kaleye giden top Onur'dan sekip Saltnes'in önünde kaldı. Saltnes de meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-0

90+1. dakikada skor 3-1 oldu. Ceza sahasına gönderilen uzun topa Moe kafayla ters bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu: 3-1

Karşılaşma Norveç ekibinin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

BODO GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ

Bodo Glimt: Haykin, Björtuft, Wembangomo, Bjorkan, Moe, Erlykke, Saltnes, Berg, Zugelj, Pellegrino, Moumbagna

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Onana, Hadziahmetovic, Ghezzal, Oxlade-Chamberlain, Rashica, Aboubakar