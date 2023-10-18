SON DAKİKA | Galatasaray-Beşiktaş derbisi için flaş karar
Son dakika… Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile cumartesi akşamı oynanacak maç taraftar kararını duyurdu İşte siyah-beyazlı ekibin o paylaşımı…
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Bu kritik derbi öncesinde en çok merak edilenlerin başında gelen seyirci konusuna dair Beşiktaş'tan paylaşım yapıldı.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRİBÜNDE…
Siyah-beyazlılar sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarların deplasman tribününde olacağını açıkladı.
RAMS PARK'TA 14. GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ
Galatasaray, RAMS Park'ta bugüne kadar Beşiktaş ile 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların, 2011 yılında açılan yeni stadında bugüne kadar oynadığı Beşiktaş derbilerinde üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Cimbom, 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de mücadele ettiği 13 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 21 gole Kartal, 10 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon burada oynanan derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.
RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle:
26.02.2012
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2
06.05.2012
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2
27.01.2013
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
22.02.2014
Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0
24.05.2015
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
08.05.2016
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
27.02.2017
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
29.04.2018
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
05.05.2019
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
15.03.2020
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
08.05.2021
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1
14.03.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
05.11.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
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