Igor Tudor Beşiktaş yolunda! Hırvat hocanın yardımcıları bile hazır...
Şenol Güneş ile yollarını ayıran Beşiktaş yola Burak Yılmaz ile devam ederken teknik direktör konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem Galatasaray'ın da başında olan Igor Tudor'un Beşiktaş ile görüştüğü iddia edilirken, Hırvat hocanın Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi. İşte detaylar...
Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu maçında kendi sahasında oynadığı Lugano maçında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılınca deneyimli teknik adamla yollar ayrılmıştı.
BURAK YILMAZ GALİBİYETLE BAŞLADI
İstanbulspor karşılaşmasına Burak Yılmaz yönetiminde çıkan siyah - beyazlılar rakibini 2-0 mağlup ederek üç puana uzanmıştı.
TUDOR'UN ESKİ İKİ YARDIMCISI BJK'DE
Aralık ayında olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı alan Beşiktaş yönetimi, o tarihe kadar takımı Burak Yılmaz'a emanet etme kararı almıştı. Siyah - beyazlılarda, genç çalıştırıcıya iki yeni yardımcı geldi.
Bu isimler daha önce Karabükspor ve Galatasaray'da görev yapan Toni Modric ile Hari Vukas...
FRANSIZLARIN TUDOR İDDİASI
Igor Tudor ile uzun yıllar birlikte çalışan iki antrenörün Beşiktaş'a göreve başlaması, olanaüstü genel kurulun ardından Hırvat teknik adamın siyah - beyazlıların yeni teknik direktörü olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.
TÜRKİYE'DE DEVAM EDEBİLİR
Fransız Foot Mercato'nın Hırvat kaynaklardan derlediği habere göre; Igor Tudor, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmak üzere. Kariyerine İtalya'da devam etmek istemesine rağmen, aklına yatan bir teklif alamayan ve Suudi Arabistan'dan kendisiyle temasa geçen kulüple yaptığı görüşmelerde ilerleme olmayan 45 yaşındaki teknik adamın kariyerine Türkiye'de devam edeceği iddia edildi.
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