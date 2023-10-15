Igor Tudor Beşiktaş yolunda! Hırvat hocanın yardımcıları bile hazır...

TÜRKİYE'DE DEVAM EDEBİLİR

Fransız Foot Mercato'nın Hırvat kaynaklardan derlediği habere göre; Igor Tudor, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmak üzere. Kariyerine İtalya'da devam etmek istemesine rağmen, aklına yatan bir teklif alamayan ve Suudi Arabistan'dan kendisiyle temasa geçen kulüple yaptığı görüşmelerde ilerleme olmayan 45 yaşındaki teknik adamın kariyerine Türkiye'de devam edeceği iddia edildi.