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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.10.2023
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 9. hafta oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

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