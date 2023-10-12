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Beşiktaş'ta korkulan olmadı!

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.10.2023
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Beşiktaş’ta korkulan olmadı!

Siyah-Beyazlı ekipte Afrika uyruklu futbolcuların çokluğu sezon ortasında oynanan Afrika Uluslar Kupası nedeniyle tedirginlik yaratıyordu. Ancak Beşiktaş'ta ilk etapta korkulan olmadı.

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