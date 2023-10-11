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Beşiktaş'tan seçim tarihi açıklaması

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.10.2023
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Beşiktaş’tan seçim tarihi açıklaması

Son dakika haberi...Geçtiğimiz hafta olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş yönetimi, kongre tarihi konusunda yeni bir açıklama yayımladı.

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