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Beşiktaş'ta Slaven Bilic sesleri! Ahmet Nur Çebi ilk görüşmeyi yaptı

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.10.2023 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023
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Beşiktaş’ta Slaven Bilic sesleri! Ahmet Nur Çebi ilk görüşmeyi yaptı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş teknik direktörlük görevinden istifa etmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Slaven Bilic ile temasa geçtiği ve Hırvat hocaya teklif yaptığı iddia edildi.

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