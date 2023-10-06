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Aboubakar'a büyük onur! Lugano'ya attığı gol UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın en iyisi seçildi

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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Aboubakar’a büyük onur! Lugano’ya attığı gol UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde haftanın en iyisi seçildi

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano ile oynadığı maçta Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren golü, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde haftanın golü seçildi.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Vincent Aboubakar'ın İsviçre ekibi Lugano'ya attığı kafa golü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın en iyisi seçildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş sahasında karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlıların golleri, 38 ve 52. dakikalarda Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'dan geldi.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktasından Aboubakar'ın kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü seçildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, haftanın golleri sıralamasında Aboubakar, Almir Kryeziu (Ballkani), Joshua King (Fenerbahçe) ve Benjamin Nygren'in (Nordsjaelland) önünde ilk sırayı aldı.

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