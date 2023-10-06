Aboubakar’a büyük onur! Lugano’ya attığı gol UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde haftanın en iyisi seçildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, haftanın golleri sıralamasında Aboubakar, Almir Kryeziu (Ballkani), Joshua King (Fenerbahçe) ve Benjamin Nygren'in (Nordsjaelland) önünde ilk sırayı aldı.

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