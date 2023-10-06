06 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Beşiktaş Haberleri Son dakika | Masuaku'dan Beşiktaş'a kötü haber

Son dakika | Masuaku'dan Beşiktaş'a kötü haber

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.10.2023
ABONE OL
Son dakika | Masuaku’dan Beşiktaş’a kötü haber

Son dakika Beşiktaş haberleri bugün... Beşiktaş Kulübü, Arthur Masuaku’nun Lugano maçında sakatlandığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA