Beşiktaş'ta Lugano mağlubiyeti sonrası flaş gelişme! Ahmet Nur Çebi seçim kararı aldı Şenol Güneş istifa etti
Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Lugano maçında yaşanan mağlubiyetin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in istifa etti, Başkan Ahmet Nur Çebi ise Güneş'in istifasıyla birlikte olağanüstü kongre kararı aldı. Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklama geldi.
Beşiktaş'ta UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Lugano maçında yaşanan mağlubiyetin ardından teknik direktör Şenol Güneş görevi bıraktı. Güneş'in istifasıyla birlikte Başkan Ahmet Nur Çebi de olağanüstü kongre kararı aldı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasıyla ve kongre kararıyla ilgili resmi açıklama geldi. Kulüpten Güneş'in istifasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Şenol Güneş'e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Kongre ile ilgili açıklamada ise "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır." denildi.
İşte o açıklamalar
Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır.
Şenol Güneş'e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
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