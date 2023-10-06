Beşiktaş’ta Lugano mağlubiyeti sonrası flaş gelişme! Ahmet Nur Çebi seçim kararı aldı Şenol Güneş istifa etti

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasıyla ve kongre kararıyla ilgili resmi açıklama geldi. Kulüpten Güneş'in istifasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Şenol Güneş'e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Kongre ile ilgili açıklamada ise "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır." denildi.