Beşiktaş – Lugano maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak? BJK – Lugano karşılaşması hangi kanalda canlı yayınlanacak!
Beşiktaş – Lugano maçına saatler kaldı. Taraftar ise heyecanlı karşılaşma için son hazırlıklarını tamamlıyor. İşte Beşiktaş – Lugano maçının oynanacağı saat ve canlı yayınlanacağı kanala dair merak edilen tüm detaylar….
Beşiktaş - Lugano maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. UEFA Konferans Ligi'nin 2. hafta müsabakasında Beşiktaş ile Lugano karşı karşıya gelecek. BJK'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma David Fuxman'ın yönetiminde gerçekleşecek. Taraftar ise maçın hangi kanalda, saat kaçta ve şifreli yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etmeye başladı. İşte detaylar…
BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Lugano maçı 5 Ekim Perşembe günü TSİ 19:45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - LUGNAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Beşiktaş'ın muhemel 11'i: Ersın, Rosier, Amartey, Colley, Onur, Amır, Salih, Chamberlain, Rashica, Muleka, Aboubakar
Lugano'nun muhtemel 11'i: Saıpı, Hajdarı, Espınoza, Hajrızı, Marques, Grgıc, Alıseda, Sabbatını, Macek, Cımıgnanı, Vladı
GRUPTA İLK HAFTA BERABERE KALDILAR
Karşı karşıya gelecek iki ekip bu sezonki Avrupa maceralarına beraberlikle başladı. Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Lugano'nun Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk ettiği mücadele golsüz sona erdi.
DAVİD FUXMAN DÜDÜK ÇALACAK
Beşiktaş - Lugano mücadelesinde İsrailli hakem David Fuxman düdük çalacak. Fuxman'ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erez Papir olacak. Maçta VAR koltuğunda Ziv Adler, AVAR'da Nati Dotan oturacak.
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