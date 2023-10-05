Beşiktaş – Lugano maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak? BJK – Lugano karşılaşması hangi kanalda canlı yayınlanacak!

Beşiktaş - Lugano maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. UEFA Konferans Ligi'nin 2. hafta müsabakasında Beşiktaş ile Lugano karşı karşıya gelecek. BJK'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma David Fuxman'ın yönetiminde gerçekleşecek. Taraftar ise maçın hangi kanalda, saat kaçta ve şifreli yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etmeye başladı. İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Lugano maçı 5 Ekim Perşembe günü TSİ 19:45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.