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Beşiktaş Tüpraş ile stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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Beşiktaş Tüpraş ile stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı

Statta düzenlenen sponsorluk basın toplantısına, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Mehtap Ferah ve Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu katıldı.

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