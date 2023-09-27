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Kartal'ın kanadı kırıldı! Adana Demirspor evinde farka koştu! Adana Demirspor 4-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU)

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.09.2023 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023
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Kartal’ın kanadı kırıldı! Adana Demirspor evinde farka koştu! Adana Demirspor 4-2 Beşiktaş MAÇ SONUCU

Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Adana Demirspor maçın başından ceza sahasından bulduğu 2 golle ilk yarıdan maçı koparttı. Üstünlüğünü karşılaşmanın sonuna kadar devam ettiren ev Adana ekibi maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Müsabaka Adana Demirspor'un 4 - 2 üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Belhanda'nın pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza sahasının sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

8. dakikada Gravillon'un müdahelesi ile başlayan Adana Demirspor atağında topla buluşan Belhanda'nın ceza yayının üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada Ghezzal'ın ortasında kale önünden Aboubakar'ın yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.

17. dakikada Semih Güler'in pasıyla buluşan M. Niang, ceza alanının üzerinden yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

28. dakikada sağ taraftan gelişen Adana Demirspor atağında Svensson'nun pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutu az farkla auta gitti.

30. dakikada Cenk Tosun'un ortaya çevirdiği topta, Salih Uçan kafa vuruşunu yaptı. Svensson topu çizgi üzerinden oyun alanına çeldi.

45+1. dakikada Masuaku'nun ortaya çevirdiği topta, Cenk Tosun'un topuğu ile yaptığı vuruşu üstten auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada Niang'ın pasıyla buluşan Yusuf Sarı'nın sağ taraftan yaptığı şutu auta gitti.

59. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda, Emre Akbaba'nın uçarak yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti.

69. dakikada Amir'in kullandığı köşe vuruşunda, Cenk Tosun'un kafa vuruşu üstten auta gitti.

75. dakika Yusuf Erdoğan'ın penaltı noktasına çevirdiği topta Yusuf Sarı'nın şutunu kaleci Ersin ayaklarıyla kurtardı.

76. dakikada sol kanattan gelişen Y. Adana Demirspor atağında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın kısa mesafede yaptığı vuruşla top ağlara gitti

79. dakikada kaleci Vedat'ın hatasında topla buluşan Aboubakar, uzak köşeye plase ile kalecinin üzerinden topu ağlarla buluşturdu.

89. dakikada sol çaprazda Cenk Tosun'un pasında topla buluşan Rashica'nın şutunda top ağlara gitti.

90+4. dakikada Yusuf Erdoğan'ın şutunda top direkten döndü.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER...

Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Omar, Necip, Rosier, Salih, Amir, Chamberlain, Cenk Tosun, Ghezzal, Aboubakar

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