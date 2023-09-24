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Kartal pençesi! Beşiktaş 2-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU)

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.09.2023 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023
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Kartal pençesi! Beşiktaş 2-1 Kayserispor MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in  6. haftasında Beşiktaş Dolmabahçe'deki evinde Kayserispor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, Kayserispor karşısında geriye düştüğü mücadelede 2-1'lik skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.

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