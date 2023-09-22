Beşiktaş Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynanan maçta forma giyen futbolcuların, salonda yenilenme çalışması yaptıkları bildirildi. Diğer futbolcuların ise ısınma ve pas uygulamalarıyla başladıkları idmanı, 5'e 2 ve taktik çalışmayla tamamladıkları aktarıldı.