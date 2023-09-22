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Beşiktaş'ta Mert Günok performansıyla güven veriyor

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.09.2023
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Beşiktaş’ta Mert Günok performansıyla güven veriyor

Beşiktaş’ın 35 yaşındaki file bekçisi Mert Günok, Club Brugge deplasmanındaki performansıyla siyah-beyazlılara 1 puan kazandırdı. Mücadelede 8 net kurtarışla rakip forvetlere ikinci gol izni vermeyen milli kaleci, Konferans Ligi'nin ilk haftasında en yüksek sayıya ulaştı. Mert Günok bu performansla organizasyonda haftanın 11'ine seçildi.

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