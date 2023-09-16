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Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! Yıldız isim Trabzonspor derbisinde sahada olacak mı?

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
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Beşiktaş’tan Aboubakar açıklaması! Yıldız isim Trabzonspor derbisinde sahada olacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın maça yetişememe ihtimali bulunuyordu. Siyah beyazlılar tarafından yapılan açıklamada Kamerunlu yıldızın İstanbul'a geldiği ve takımla antrenmanlara devam ettiği kaydedildi.

Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması geldi. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcünün İstanbul'a geldiğini ve Trabzonspor maçı hazırlıkları kapsamında antrenmanda yer aldığını duyurdu.

Ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya giden Aboubakar'ın İstanbul'a kısa sürede dönüp dönemeyeceği ve Trabzonspor maçında yer alıp alamayacağı merak ediliyordu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

"Ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya giden futbolcumuz Vincent Aboubakar, İstanbul'a dönerek Futbol Takımımızın deplasmandaki Trabzonspor maçı için bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda yer almıştır."

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