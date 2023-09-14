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Beşiktaş Gökhan İnler'i resmen açıkladı

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.09.2023
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Beşiktaş Gökhan İnler’i resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, deneyimli futbolcu Gökhan İnler'in yeniden siyah-beyazlı takıma döndüğünü açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Gökhan İnler'in öncelikle sportif işlerde görev alacağını, ihtiyaç duyulması halinde futbolcu olarak da katkı sağlayacağını açıkladı.

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