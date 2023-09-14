Beşiktaş'tan transferde son hamle! Dünya yıldızı bedavaya imzayı atacak…
Süper Lig’de Trabzonspor maçı hazırlıkların sürdüren Beşiktaş, transferin son günlerinde sürpriz bir yıldızın peşine düştü. Fırsat transferini bitirmek isteyen siyah beyazlı ekip, dünya yıldızını bedavaya getirebilir. İşte detaylar…
Şenol Güneş yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Önemli oyuncularla kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlı ekip, transfer dönemi sona ermeden önce bir fırsat transferi kovalıyor.
Bu doğrultuda Şenol Güneş'in de listesinde yer alan yıldız isim için Beşiktaş'ın girişimlere başladığı öğrenildi.
DÜNYA YILDIZI BEDAVAYA GELİYOR
Nottingham Forest'taki sözleşmesini fesheden Jesse Lingard, Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın gündeminde.
Hücum alternatiflerini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan İngiliz yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
LINGARD TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Kariyerinde yeni bir sıçrama yapmak isteyen Lingard, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.
Lingard'ın Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinde görüşmeler yaptığı öne sürüldü.
Anlaşmanın tamamlanması halinde yıldız futbolcu, İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.
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