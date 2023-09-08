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Süper Lig ekibinden Güven Yalçın sürprizi

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.09.2023
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Süper Lig ekibinden Güven Yalçın sürprizi

Beşiktaş'tan ayrılan ve Genoa'ya transfer olan milli futbolcu Güven Yalçın hakkında İtalya basını tarafından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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