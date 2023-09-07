07 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Beşiktaş Haberleri Romain Saiss transferinde şok!

Romain Saiss transferinde şok!

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.09.2023
ABONE OL
Romain Saiss transferinde şok!

Son dakika haberi...Al Sadd, 2.5 milyon Euro bonservisle Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Romain Saiss'i Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab'a kiraladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA